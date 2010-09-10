Где можно побывать без КуКу на НГ каникулы?
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- dipol
- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 16 май 2015, 01:44
- Откуда: г. Владимир
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Где можно побывать без КуКу на НГ каникулы?
Хотелось бы заехать в Рязань примерно 4...7 января 2022. Но блин... куда-нибудь можно без КуКодов попасть? Мб частные музеи какие есть, частные театральные студии небольшие дающие представления для детей (госы я так понял кукод онли)? Или у вас там Любимов закрутил гайки по полной? Смотрел Окскую жемчужину - аквапарк с кодами или !!!! - покупай проживание за 50 тыр на 2 ночи и ходи в кваквапарк без кода (ценник конечно не гуманный, только для Москвичей и прочих состоятельных граждан). В Некоторое царство можно зарулить но там на улице долго не погулять а кафе там непонятно... по Почтовой тоже я так понимаю без КуКода в кафе то и не зайти.... Есть варианты какие ? Спасибо.
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