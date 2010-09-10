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TanyaLoy Гость RZN.info Сообщения: 86 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05 Re: Реконструкция кровли дома Цитата Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 04:07 karina_bogdanova писал(а): Приветствую! Куда в Минске посоветуете обратиться по вопросу реконструкции кровли дома?



Привет! Да, тоже не так давно были озадачены аналогичной проблемой. Обращались к услугам компании 4erdak.by, слаженная команда высококвалифицированных специалистов, готовы взяться за работу любого уровня сложности. Реконструкция кровли дома Привет! Да, тоже не так давно были озадачены аналогичной проблемой. Обращались к услугам компании 4erdak.by, слаженная команда высококвалифицированных специалистов, готовы взяться за работу любого уровня сложности. Реконструкция кровли дома https://4erdak.by/rekonstrukciya_doma.php была выполнена качественно и в согласованные сроки, учли все пожелания, очень довольны. Советую связаться с менеджером по номеру +375(29)373-32-25 и проконсультироватся. Вернуться к началу

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