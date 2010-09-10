Реконструкция кровли дома
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- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Реконструкция кровли дома
Приветствую! Куда в Минске посоветуете обратиться по вопросу реконструкции кровли дома?
Re: Реконструкция кровли дома
karina_bogdanova писал(а):Приветствую! Куда в Минске посоветуете обратиться по вопросу реконструкции кровли дома?
Привет! Да, тоже не так давно были озадачены аналогичной проблемой. Обращались к услугам компании 4erdak.by, слаженная команда высококвалифицированных специалистов, готовы взяться за работу любого уровня сложности. Реконструкция кровли дома https://4erdak.by/rekonstrukciya_doma.php была выполнена качественно и в согласованные сроки, учли все пожелания, очень довольны. Советую связаться с менеджером по номеру +375(29)373-32-25 и проконсультироватся.
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