Становая тяга

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Становая тяга

Сообщение Яно4ка » 29 дек 2021, 09:22

Становую тягу в спорте могут выполнять только профи или и новички?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Становая тяга

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 17:26

Профессионалы тоже когда-то были новичками, и с чего-то же начинали) В общем для тех, кто ни разу ее не делал, рекомендуют пару месяцев делать специальные упражнения, чтобы тренировать мышцы спины, ну а потом начинать с легкого веса, постепенно его увеличивать. Можете для большей информативности, почитать тут https://musclefit.info/stanovaya-tyaga/ что такое становая тяга и кому и как ее нужно выполнять, думаю, вы получить все ответы на свои вопросы.
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