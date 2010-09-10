Становая тяга
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Становая тяга
Становую тягу в спорте могут выполнять только профи или и новички?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Становая тяга
Профессионалы тоже когда-то были новичками, и с чего-то же начинали) В общем для тех, кто ни разу ее не делал, рекомендуют пару месяцев делать специальные упражнения, чтобы тренировать мышцы спины, ну а потом начинать с легкого веса, постепенно его увеличивать. Можете для большей информативности, почитать тут https://musclefit.info/stanovaya-tyaga/ что такое становая тяга и кому и как ее нужно выполнять, думаю, вы получить все ответы на свои вопросы.
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