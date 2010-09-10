насадки на сайгу
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Пользователь RZN.info
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- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
насадки на сайгу
Сколько стоят насадки на сайгу 12 для установки ДТК? Нужен проверенный магазин с запчастями к оружию.
Re: насадки на сайгу
Покупала за 2к такую насадку, она прочная, подгонять не пришлось, проблем с выбором не было. Насадки для сайга 12 есть в магазине Zosoptic.ru , там и запчасти на разное оружие, а так же дополнительные составные, которые требуют замены, и патроны разно калибра. Все друзья знают что этот магазин в топе, среди конкурентов.
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