насадки на сайгу

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

насадки на сайгу

Сообщение Алексей Кобзарь » 29 дек 2021, 10:45

Сколько стоят насадки на сайгу 12 для установки ДТК? Нужен проверенный магазин с запчастями к оружию.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: насадки на сайгу

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 09:16

Покупала за 2к такую насадку, она прочная, подгонять не пришлось, проблем с выбором не было. Насадки для сайга 12 есть в магазине Zosoptic.ru , там и запчасти на разное оружие, а так же дополнительные составные, которые требуют замены, и патроны разно калибра. Все друзья знают что этот магазин в топе, среди конкурентов.
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