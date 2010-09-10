Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:19

Привет, всем. Я всегда стараюсь внимательно просматривать отзывы, а потом уже только решение принимать о ведении сотрудничества с какой-то одной компанией. Вы тоже покупаете товары в интернете оптом по акциям для магазинов и супермаркетов?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 454
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:52

Здравствуйте. Мне самой пришлось поиски вести в интернете, а потом я решила остановиться на одной компании и вот, не получилось остаться в стороне и пройти мимо вашего сообщения, захотелось отписаться и проконсультировать. В каталоге https://magnumopt.kz/sale/ все актуальные скидки на товары, которые уже доступны для приобретения. Очень удобно, сначала изучаешь сам каталог и отправляешь в корзину позиции, которые приглянулись, а потом – выбираешь один из способов оплаты и доставки по стране. Кстати, заказы обрабатываются менеджерами очень быстро – можно в случае возникновения вопросов позвонить по указанному номеру телефона.
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