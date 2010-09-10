Сообщение klonik » Сегодня, 11:19

Привет, всем. Я всегда стараюсь внимательно просматривать отзывы, а потом уже только решение принимать о ведении сотрудничества с какой-то одной компанией. Вы тоже покупаете товары в интернете оптом по акциям для магазинов и супермаркетов?