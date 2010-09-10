Лечение артроза
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Лечение артроза
Если в суставах ощущается боль, скорее всего артроз - вот здесь https://mpclinic.com.ua/ru/services-ru/lechenye-artroza/l об этом заболевании более подробно можно узнать. Возможно понадобится консультация хирурга. Читайте детально на сайте все методы лечения.
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