Ремонт квартиры-студии в Харькове

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Ремонт квартиры-студии в Харькове

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 04:54

Приветствую! Куда посоветуете обратиться по вопросу ремонта квартиры-студии в Харькове?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Ремонт квартиры-студии в Харькове

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 05:08

TanyaLoy писал(а):Приветствую! Куда посоветуете обратиться по вопросу ремонта квартиры-студии в Харькове?


Да, однозначно, к выбору специалистов стоит подойти обдуманно. Мы по рекомендации хороших знакомых обращались к услугам студии дизайна и ремонта "Борис", чего и вам советую. Вот тут https://borisstudio.com/kharkov/remont- ... ir/studii/ можете уточнить информацию по поводу ремонта квартиры-студии в Харькове. Ребята настоящие профи, все сделали качественно и в согласованные сроки, дизайн в подарок :D
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