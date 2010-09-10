Ремонт квартиры-студии в Харькове
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Ремонт квартиры-студии в Харькове
Приветствую! Куда посоветуете обратиться по вопросу ремонта квартиры-студии в Харькове?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Ремонт квартиры-студии в Харькове
TanyaLoy писал(а):Приветствую! Куда посоветуете обратиться по вопросу ремонта квартиры-студии в Харькове?
Да, однозначно, к выбору специалистов стоит подойти обдуманно. Мы по рекомендации хороших знакомых обращались к услугам студии дизайна и ремонта "Борис", чего и вам советую. Вот тут https://borisstudio.com/kharkov/remont- ... ir/studii/ можете уточнить информацию по поводу ремонта квартиры-студии в Харькове. Ребята настоящие профи, все сделали качественно и в согласованные сроки, дизайн в подарок
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