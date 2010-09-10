Ландшафтный дизайн

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Ландшафтный дизайн

Сообщение РусланР » Сегодня, 11:32

Возле дома территория так же должна быть красиво облагорожена, поэтому мы обращались с этим вопросом в компанию Родас https://rodas-spb.ru/uslugi/landshaftnyij-dizajn Тут все настолько четко разработано, что еще до начала проделанных работ можно рассмотреть как все будет выглядеть. Можно озвучить при необходимости свои требования и заказчик внесет нужные коррективы.
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