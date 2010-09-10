Учебные материалы

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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allenatore
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Учебные материалы

Сообщение allenatore » Вчера, 21:24

Материалы для самостоятельного изучения иностранных языков

Фильмы онлайн на иностранных языках: на английском, немецком, французском, испанском, итальянском, португальском, польском, чешском, словацком, венгерском, румынском, шведском, норвежском, турецком, китайском, корейском, японском, русском.

Мультфильмы онлайн на иностранных языках: на английском, немецком, французском, испанском, итальянском.

Аудиокниги онлайн на иностранных языках: на английском, испанском, польском.

Книги онлайн на иностранных языках: на испанском, итальянском, польском.

Сказки онлайн на иностранных языках: на немецком, испанском, польском.
ленивый котэ ))
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