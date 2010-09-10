купить песок для бетона

Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 581
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

купить песок для бетона

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 14:26

Сейчас в проекте есть строительство дополнительного небольшого здания возле частного дома, где можно заказать оптом песок для бетона в Москве?
Вернуться к началу
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: купить песок для бетона

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 11:32

Есть много поставщиков, но наша строительная компания доверят только https://start-autoplus.ru/ . У них в наличии есть строительный, карьерные песок, щебень разного размера. Заказать можно сейчас, доставка работает по всей территории Московской области. Работают круглосуточно, без выходных и перерывов.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частное строительство»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость