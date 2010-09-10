Промышленное освещение
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 398
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Промышленное освещение
Где можно найти хороший выбор светодиодных светильников для освещения промплощадки?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 582
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Промышленное освещение
А зачем искать, если можно заказать уличные светильники компании Вартон, которые занимаются производством осветительных приборов для профессионального освещения. Для освещения стоянки, делали у них заказ на 30 единиц, каждая приехала рабочая. Сейчас уже прошло больше полугода после установки, ни один не сломался. И зачем искать что-то импортное, если и наше ни чем не хуже, зато дешевле.
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