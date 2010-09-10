Промышленное освещение

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 398
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Промышленное освещение

Сообщение Наташа Швец » 12 янв 2022, 17:02

Где можно найти хороший выбор светодиодных светильников для освещения промплощадки?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Промышленное освещение

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 20:31

А зачем искать, если можно заказать уличные светильники компании Вартон, которые занимаются производством осветительных приборов для профессионального освещения. Для освещения стоянки, делали у них заказ на 30 единиц, каждая приехала рабочая. Сейчас уже прошло больше полугода после установки, ни один не сломался. И зачем искать что-то импортное, если и наше ни чем не хуже, зато дешевле.
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