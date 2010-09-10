Гадание онлайн
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
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Гадание онлайн
Бесплатное гадание на сайтах набирает обороты в последнее время. Что можете об этом сказать? На форумах о магии почти все гадалки утверждают, что это не работает, но это и понятно, т.к. у них по сути хлеб отбирают. Вы лично сталкивались? Работает или нет? Имею в виду гадания онлайн на бесплатных сайтах, где расклад карт делает компьютер, система. Гадать буду на любовь и на финансы.
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