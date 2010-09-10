Деньги

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 586
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Деньги

Сообщение Алексей Кобзарь » 13 янв 2022, 11:37

Где можно быстро одолжить денег?
Вернуться к началу
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Деньги

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:41

Вот тут можете взять займ до 30К и сроком до 1 месяца. На сайте Вы можете выбрать нужную сумму и указать продолжительность займа и сразу увидите, сколько нужно будет переплатить, но процент там небольшой. У них все сделки сдут с оформлением договора, но без лишних документов. 
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость