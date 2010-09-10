Деньги
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 586
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Деньги
Где можно быстро одолжить денег?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 399
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Деньги
Вот тут можете взять займ до 30К и сроком до 1 месяца. На сайте Вы можете выбрать нужную сумму и указать продолжительность займа и сразу увидите, сколько нужно будет переплатить, но процент там небольшой. У них все сделки сдут с оформлением договора, но без лишних документов.
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