Что смотреть по телевизору?
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Что смотреть по телевизору?
Работаю сейчас с утра и до позднего вечера. Прихожу домой и сил хватает только на ужин и на просмотр телика. А там одно и то же - вечные говорильни "умных" голов, да сплошная реклама. И как тут расслабиться и отдохнуть?
Re: Что смотреть по телевизору?
Это хорошо, что у Вас вообще есть работа. Многие за последние несколько лет лишились пусть ни самой интересной работы и далеко не высокооплачиваемой, но дающей хоть какой-то доход на жизнь. Так что, в этом плане Вам ещё повезло. Что отдыхать надо, это конечно факт. Только что Вы так прицепились к телевидению? Есть же интернет, там масса всего интересного. Я, к примеру, здесь смотрю лучшие российские сериалы. Для меня это отдушина и неплохой отдых. Попробуйте, наверняка и Вам понравится.
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