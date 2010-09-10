Что смотреть по телевизору?

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Что смотреть по телевизору?

Сообщение Roofdier » Сегодня, 08:06

Работаю сейчас с утра и до позднего вечера. Прихожу домой и сил хватает только на ужин и на просмотр телика. А там одно и то же - вечные говорильни "умных" голов, да сплошная реклама. И как тут расслабиться и отдохнуть?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Что смотреть по телевизору?

Сообщение Володя9 » Сегодня, 08:22

Это хорошо, что у Вас вообще есть работа. Многие за последние несколько лет лишились пусть ни самой интересной работы и далеко не высокооплачиваемой, но дающей хоть какой-то доход на жизнь. Так что, в этом плане Вам ещё повезло. Что отдыхать надо, это конечно факт. Только что Вы так прицепились к телевидению? Есть же интернет, там масса всего интересного. Я, к примеру, здесь смотрю лучшие российские сериалы. Для меня это отдушина и неплохой отдых. Попробуйте, наверняка и Вам понравится.
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