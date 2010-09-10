Сообщение Roofdier » Сегодня, 08:06

Работаю сейчас с утра и до позднего вечера. Прихожу домой и сил хватает только на ужин и на просмотр телика. А там одно и то же - вечные говорильни "умных" голов, да сплошная реклама. И как тут расслабиться и отдохнуть?