ванная из чугуна

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

ванная из чугуна

Сообщение Яно4ка » 14 янв 2022, 09:51

Нужно поменять ванную сейчас, делаем ремонт, хотим посмотреть варианты из чугуна. В каком магазине доступные цены на ванные?
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: ванная из чугуна

Сообщение Алексей Кобзарь » 17 янв 2022, 09:49

Сейчас выбор ванн безграничен, есть на любой вкус и цвет. Думаю чугунные ванны 170x70 сейчас в топе, они большие, вместительные и недорогие. Уход за ними прост, идеально впишутся в интерьер ванной комнаты. Есть варианты как с ручками, так и без них. Заказывали в магазине Эталон Аква по скидке, пришла такая же как на картинке.
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: ванная из чугуна

Сообщение derigor » 10 янв 2023, 18:21

Нужно поменять ванную сейчас, делаем ремонт, хотим посмотреть варианты из чугуна. В каком магазине доступные цены на ванные?


можно акриловую установить
Вернуться к началу
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: ванная из чугуна

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 11:37

Уже решили, где ванну заказывать будете? Если нет, то советую в Миралекс заглянуть https://makipa.ru/product-category/santekhnika/vanny/ . Там как раз сейчас скидки на них. Я воспользовался такой возможностью и приобрёл недорого. Ванна отличного качества, хорошо очень смотрится в интерьере. Может и вы себе какую-то выберите тоже.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость