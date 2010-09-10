ванная из чугуна
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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ванная из чугуна
Нужно поменять ванную сейчас, делаем ремонт, хотим посмотреть варианты из чугуна. В каком магазине доступные цены на ванные?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: ванная из чугуна
Сейчас выбор ванн безграничен, есть на любой вкус и цвет. Думаю чугунные ванны 170x70 сейчас в топе, они большие, вместительные и недорогие. Уход за ними прост, идеально впишутся в интерьер ванной комнаты. Есть варианты как с ручками, так и без них. Заказывали в магазине Эталон Аква по скидке, пришла такая же как на картинке.
Re: ванная из чугуна
Нужно поменять ванную сейчас, делаем ремонт, хотим посмотреть варианты из чугуна. В каком магазине доступные цены на ванные?
можно акриловую установить
Re: ванная из чугуна
Уже решили, где ванну заказывать будете? Если нет, то советую в Миралекс заглянуть https://makipa.ru/product-category/santekhnika/vanny/ . Там как раз сейчас скидки на них. Я воспользовался такой возможностью и приобрёл недорого. Ванна отличного качества, хорошо очень смотрится в интерьере. Может и вы себе какую-то выберите тоже.
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