Покупка диплома

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка диплома

Сообщение zevc » 48 минут назад

Приветик. Можете поделиться советами, где можно прямо сейчас оставить заявку на изготовление диплома заочника? Только с обязательным внесением в единый государственный реестр, что скажете?
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