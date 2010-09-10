Покупка диплома
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Покупка диплома
Приветик. Можете поделиться советами, где можно прямо сейчас оставить заявку на изготовление диплома заочника? Только с обязательным внесением в единый государственный реестр, что скажете?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость