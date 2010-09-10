Сообщение klonik » Сегодня, 11:58

Добрый день. Прошу поделиться советами, где можно прямо сейчас обменять денежки? Меня интересует обмен криптовалюты и поэтому, решила написать вам и поинтересоваться. С чего начать просмотр информации в интернете и поиски?