Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:58

Добрый день. Прошу поделиться советами, где можно прямо сейчас обменять денежки? Меня интересует обмен криптовалюты и поэтому, решила написать вам и поинтересоваться. С чего начать просмотр информации в интернете и поиски?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 456
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:38

Здравствуйте. Я ориентировалась на комиссию и направления, а потом уже только решила воспользоваться услугами и помощью одного сервиса для обмена криптовалюты. Советую вам прямо сейчас очень внимательно прогуляться по сайту https://obmenat24.com/reserve чтобы потом можно было сразу указать личные данные и выбрать направление для обмена денежек. Мне нравится сам процесс поиска, когда досконально изучаешь многочисленные сайты, а потом уже только выбираешь одну площадку для дальнейшего сотрудничества. Кстати, ссылки на обменник лучше кинуть себе в закладки, потому что она вам ещё пригодится и поможет настроиться на обмен в удобное время.
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