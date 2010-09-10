Японские автоаукционы

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Японские автоаукционы

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 16:54

По какой схеме работают автоаукционы Японии? Как происходит процедура заказа и сколько ждать доставку авто в Краснодар? Допустим сегодня я осуществил покупку, через сколько времени непосредственно сяду за руль? В какую контору обратиться? С https://autosender.ru/autoauction-japan работал кто-нибудь? Есть отзывы?
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