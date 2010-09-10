Удобрения для дачи

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Cathair
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 23:29

Удобрения для дачи

Сообщение Cathair » Сегодня, 15:42

Посоветуйте пожалуйста эффект виное удобрение для различных дачных культур. Чтобы лучше растения росли и урожайность повысилась.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Удобрения для дачи

Сообщение Venik » Сегодня, 18:45

У самого на огороде плохая урожайность. не знаю что делать грешу на плохую землю. Но может просто ее надо удобрить.
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Удобрения для дачи

Сообщение Sotas » 55 минут назад

А я в прошлом году по совету матери купил таблетки Jiffy. Они торфяные и богаты минералами всякими. Такая таблетка имеет все что нужно для тог чтобы любая огородная культура выросла здоровая и потом принесла отличный урожай. Купить таблетки Jiffy вы можете в этом интернет-магазине https://www.rusgrass.ru/
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