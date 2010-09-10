Удобрения для дачи
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Удобрения для дачи
Посоветуйте пожалуйста эффект виное удобрение для различных дачных культур. Чтобы лучше растения росли и урожайность повысилась.
Re: Удобрения для дачи
У самого на огороде плохая урожайность. не знаю что делать грешу на плохую землю. Но может просто ее надо удобрить.
Re: Удобрения для дачи
А я в прошлом году по совету матери купил таблетки Jiffy. Они торфяные и богаты минералами всякими. Такая таблетка имеет все что нужно для тог чтобы любая огородная культура выросла здоровая и потом принесла отличный урожай. Купить таблетки Jiffy вы можете в этом интернет-магазине https://www.rusgrass.ru/
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