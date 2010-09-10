питание в больницах
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
питание в больницах
Смотрел недавно сериал зарубежный про больницу, и просто позавидовал как там все устроено. Даже питание продуманно так, что еду приносят на специальных подносах в боксак с отделениями. Вот бы в наших больницах и школах подобным оборудовали столовые и пищеблоки - многие бы люди вздохнули с облегчением.
Re: питание в больницах
Могу вам сказать, что сейчас в России начинают внедрять такие системы питания, когда пациенты получают блюда всегда необходимой температуры в специальных термобоксах, которые могут сохранять температуру горячей и холодной пищи длительное время. Так же, благодаря такому оборудованию блюда подаются порционно непосредственно в палаты и согласно индивидуальной диете максимально безопасным и гигиеничным способом. Сейчас наши больницы начинают закупать термоподносы российского производства и другое оборудование для "таблет-питания", благодаря чему есть возможность экономить, как на площадях лечебных учреждений, так и бюджет на закупку продуктов. Так же данная система делает вопрос организации питания пациентов.
здесь есть место для вашей рекламы xD
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя