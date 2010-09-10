Сообщение SokJin » 30 минут назад

Смотрел недавно сериал зарубежный про больницу, и просто позавидовал как там все устроено. Даже питание продуманно так, что еду приносят на специальных подносах в боксак с отделениями. Вот бы в наших больницах и школах подобным оборудовали столовые и пищеблоки - многие бы люди вздохнули с облегчением.