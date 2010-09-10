Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

РусланР Гость RZN.info Сообщения: 119 Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54 Мировое время Цитата Сообщение РусланР » Сегодня, 14:10 Все мы знаем, что время, это самый ценный человеческий ресурс, который мы не можем не вернуть, не поменять. Так как я человек, который ценит каждую секунду своего времени, привык знать местное время, где бы я не находился в какой стране, с точностью до секунды. Пользуюсь вот этим https://worldtime.pro/ru сервисом. Его не нужно устанавливать на свой смартфон или же компьютер, все работает бесплатно онлайн. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»