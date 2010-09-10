Мировое время
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Мировое время
Все мы знаем, что время, это самый ценный человеческий ресурс, который мы не можем не вернуть, не поменять. Так как я человек, который ценит каждую секунду своего времени, привык знать местное время, где бы я не находился в какой стране, с точностью до секунды. Пользуюсь вот этим https://worldtime.pro/ru сервисом. Его не нужно устанавливать на свой смартфон или же компьютер, все работает бесплатно онлайн.
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