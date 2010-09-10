Сообщение SokJin » 19 янв 2022, 14:13

Наверное многие сталкивались с традиционной системой организации питания в лечебных, которая не может решить вопрос индивидуального меню пациентов? Может изменить устоявшуюся ситуацию пришедшая в Россию из Европы технология «Таблет-питание» в больницах, внедрение которой поднимает на совершенно другой качественный уровень и решает многие проблемы. Вы слышали, что-нибудь о данной системе?