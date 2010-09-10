«Таблет-питание»
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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«Таблет-питание»
Наверное многие сталкивались с традиционной системой организации питания в лечебных, которая не может решить вопрос индивидуального меню пациентов? Может изменить устоявшуюся ситуацию пришедшая в Россию из Европы технология «Таблет-питание» в больницах, внедрение которой поднимает на совершенно другой качественный уровень и решает многие проблемы. Вы слышали, что-нибудь о данной системе?
Re: «Таблет-питание»
Здравствуйте. Наслышан про данную систему, и знаю, что ее уже начинают внедрять в наших лечебных учреждениях, но пока что больше в частных клиниках. Система «Таблет-питание» выводит питание больных на новый уровень и решает вопросы гигиены, заботы о каждом пациенте, путем организации индивидуального меню для каждого пациента пребывающего в лечебном учреждении. Благодаря данной технологии, с помощью специальных термоподносов с посудой, горячие блюда доставляются прямо в палаты пациентов максимально гигиенично и эстетично.
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Re: «Таблет-питание»
Приятно слышать, что все больше людей узнают про данную систему. а так же она начинает функционировать и в нашей стране. Интересно, когда мы увидим подобную организацию питания во всех наших медицинских учреждениях?
Re: «Таблет-питание»
Я стараюсь придерживаться более осознанного подхода к питанию, поэтому обратил внимание на продукцию Siberian Wellness https://ru.siberianhealth.com/ru/shop/c ... pitanie-2/ . В разделе питания представлены функциональные напитки, батончики, заменители питания и хрустящие шарики. Мне особенно нравится формат продуктов, которые можно взять с собой на работу, прогулку или в поездку. Я выбрал несколько вариантов и теперь периодически включаю их в свой рацион в качестве удобного дополнения. Такой формат помогает разнообразить привычное меню и не тратить много времени на приготовление небольшого перекуса. При этом я не рассматриваю подобные продукты как замену полноценному сбалансированному рациону. Для меня это прежде всего удобное дополнение на каждый день.
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