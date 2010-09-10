жилье в батуми

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

жилье в батуми

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 14:28

Мечтаю купить хороший частный дом в Батуми, но пока не могу определиться с районом. Какие постройки сейчас популярны? К кому обращаться по поводу поиска жилья?
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