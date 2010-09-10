жилье в батуми

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 189
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

жилье в батуми

Сообщение Яно4ка » 19 янв 2022, 14:28

Мечтаю купить хороший частный дом в Батуми, но пока не могу определиться с районом. Какие постройки сейчас популярны? К кому обращаться по поводу поиска жилья?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 586
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: жилье в батуми

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:05

Для начала лучше купить квартиру, а потом задумываться о большом доме.Самые популярные районы- возле моря. Мы отдыхали летом с семьей в Батуми , все понравилось, особенно архитектуры.Хорошие квартиры есть в комплексе  White Sales,каждая квартира оснащенная системой разумный дом, цены от 2000 $ за метр. Есть у застройщика https://sea-inside.net/catalog квартиры с видом на горы, море и на город."
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