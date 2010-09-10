Сообщение дядя Коля » Сегодня, 10:18

В Ленинградской области открываем несколько придорожных кафе. Пока не можем решить вопрос с вывозом бытового мусора. Просто так выбрасывать его в канаву не вариант - не хотим засорять природу, а также нарваться на крупный штраф за организацию несанкционированной свалки. Кто в теме, подскажите куда в Питере или области стоит обратиться по вопросу вывоза бытового мусора?