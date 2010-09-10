Вывоз мусора

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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Вывоз мусора

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 10:18

В Ленинградской области открываем несколько придорожных кафе. Пока не можем решить вопрос с вывозом бытового мусора. Просто так выбрасывать его в канаву не вариант - не хотим засорять природу, а также нарваться на крупный штраф за организацию несанкционированной свалки. Кто в теме, подскажите куда в Питере или области стоит обратиться по вопросу вывоза бытового мусора?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Вывоз мусора

Сообщение Володя9 » Сегодня, 10:37

Засорять природу это конечно не дело и хорошо, что Вы это понимаете. Тем более, что сейчас, как Вы правильно заметили, за это карают рублём и немаленьким. В Санкт-Петербурге знаю эту компанию https://vyvoz-musor.com/, которая занимается вывозом любого мусора, в том числе и бытового ни только в городе, но и в Ленинградской области. Попробуйте туда обратиться и я уверен, что так Вы и решите свою проблему с вывозом бытовых отходов.
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