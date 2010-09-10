Вывоз мусора
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вывоз мусора
В Ленинградской области открываем несколько придорожных кафе. Пока не можем решить вопрос с вывозом бытового мусора. Просто так выбрасывать его в канаву не вариант - не хотим засорять природу, а также нарваться на крупный штраф за организацию несанкционированной свалки. Кто в теме, подскажите куда в Питере или области стоит обратиться по вопросу вывоза бытового мусора?
Re: Вывоз мусора
Засорять природу это конечно не дело и хорошо, что Вы это понимаете. Тем более, что сейчас, как Вы правильно заметили, за это карают рублём и немаленьким. В Санкт-Петербурге знаю эту компанию https://vyvoz-musor.com/, которая занимается вывозом любого мусора, в том числе и бытового ни только в городе, но и в Ленинградской области. Попробуйте туда обратиться и я уверен, что так Вы и решите свою проблему с вывозом бытовых отходов.
5006
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя