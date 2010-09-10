Вывоз мусора

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Вывоз мусора

Сообщение дядя Коля » 20 янв 2022, 10:18

В Ленинградской области открываем несколько придорожных кафе. Пока не можем решить вопрос с вывозом бытового мусора. Просто так выбрасывать его в канаву не вариант - не хотим засорять природу, а также нарваться на крупный штраф за организацию несанкционированной свалки. Кто в теме, подскажите куда в Питере или области стоит обратиться по вопросу вывоза бытового мусора?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Вывоз мусора

Сообщение Володя9 » 20 янв 2022, 10:37

Засорять природу это конечно не дело и хорошо, что Вы это понимаете. Тем более, что сейчас, как Вы правильно заметили, за это карают рублём и немаленьким. В Санкт-Петербурге знаю эту компанию https://vyvoz-musor.com/, которая занимается вывозом любого мусора, в том числе и бытового ни только в городе, но и в Ленинградской области. Попробуйте туда обратиться и я уверен, что так Вы и решите свою проблему с вывозом бытовых отходов.
5006
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Вывоз мусора

Сообщение derigor » Сегодня, 13:35

Мусор обязательно надо выводить вовремя, чтобы тараканы не завелись.
Вернуться к началу
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Вывоз мусора

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 14:07

derigor писал(а):Мусор обязательно надо выводить вовремя, чтобы тараканы не завелись.

Это точно, а то раньше бывало такое, открываешь мусорный бак, а оттуда разбегаются тараканы. Так что даже приходилось сюда https://eco-obrabotka.ru/obrabotka-ot-tarakanov-v-kvartire/ обращаться, чтобы вывести их. После этого стали тщательнее следить за мусором, пищевые отходы сразу уносить.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость