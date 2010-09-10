Сообщение klonik » Сегодня, 12:17

Время от времени я просматриваю рейтинги красивых моделей, которые уже стали знаменитыми и покорили мировые подиумы. Прошу вас отписаться и поделиться советами, куда заглянуть прямо сейчас и где просмотреть статьи на эту тему?