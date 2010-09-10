Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:17

Время от времени я просматриваю рейтинги красивых моделей, которые уже стали знаменитыми и покорили мировые подиумы. Прошу вас отписаться и поделиться советами, куда заглянуть прямо сейчас и где просмотреть статьи на эту тему?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:46

Понимаю вас, потому что мне самой пришлось потратить время на просмотр информации и вот не получилось остаться в стороне от вашего сообщения. Нужно обязательно сохранять ссылки на онлайн-журналы себе в закладки браузера, чтобы не пришлось потом, через какое-то время снова отправляться на поиски в интернет. Здесь https://intrigue.dating/on-i-ona/kak-po ... priznakov/ рейтинг молодых моделей, большинству из них немного за двадцать – красивые и успешные представительницы разных стран уже давно стали лицом разных брендов. Не знаю почему, но мне тоже очень нравится просматривать статьи в интернете на подобные темы, изучать рейтинги.
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