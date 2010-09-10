путешествия
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путешествия
часто с друзьями ездим на природе, где не всегда есть питьевая, и бытовая вода. Приходиться всегда покупать ее по бешеным ценам, или же бочки с собой возить , но с ними вообще не удобно. Как это можно изменить? Хотелось сэкономить потом место в машине.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 585
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: путешествия
Сложно заниматься таким бизнесом если не знаешь всех тонкостей. Мы давно уже перешли на новый способ хранения масла и воды в гибких резервуарах от flexsoltank.ru . Они недорогие, есть разные размеры. Материал резервуара прочный, подход как для строительных, бытовых и житейских целей. Например, мы купили небольшой резервуар для поездок на дальние расстояния,
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