Сообщение Яно4ка » Сегодня, 00:45

часто с друзьями ездим на природе, где не всегда есть питьевая, и бытовая вода. Приходиться всегда покупать ее по бешеным ценам, или же бочки с собой возить , но с ними вообще не удобно. Как это можно изменить? Хотелось сэкономить потом место в машине.