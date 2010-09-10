Помощь ищу, перевезти мешки со Стройки в Приокский.
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Помощь ищу, перевезти мешки со Стройки в Приокский.
Если есть, кто живёт в этом районе и ездит в сторону Стройки (М5 Молл), хотел бы попросить перевезти (если по пути) несколько мешков штукатурки (бензин мой с плюсом). Машина у меня есть, но из гаража не выехать. А Газель получится дорого. На Приокском я в районе ост. Бронной, дом у дороги.
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