Сообщение Rebus77 » Сегодня, 18:37

Если есть, кто живёт в этом районе и ездит в сторону Стройки (М5 Молл), хотел бы попросить перевезти (если по пути) несколько мешков штукатурки (бензин мой с плюсом). Машина у меня есть, но из гаража не выехать. А Газель получится дорого. На Приокском я в районе ост. Бронной, дом у дороги.