Помощь ищу, перевезти мешки со Стройки в Приокский.

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Rebus77
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 авг 2010, 12:21

Помощь ищу, перевезти мешки со Стройки в Приокский.

Сообщение Rebus77 » Сегодня, 18:37

Если есть, кто живёт в этом районе и ездит в сторону Стройки (М5 Молл), хотел бы попросить перевезти (если по пути) несколько мешков штукатурки (бензин мой с плюсом). Машина у меня есть, но из гаража не выехать. А Газель получится дорого. На Приокском я в районе ост. Бронной, дом у дороги.
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