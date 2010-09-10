Курсы по бухгалтерии

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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Курсы по бухгалтерии

Сообщение Алексеич » 23 янв 2022, 22:11

Где найти толковые курсы онлайн по бухгалтерии, или видеоролики по этой теме? Буду рад советам.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Курсы по бухгалтерии

Сообщение Зинаидушка » Вчера, 17:18

Если еще не знаете, то в инете существует классная, большая база знаний, где доступные лучшие курсы. Так что вариант Складчина купить - не только имеет право на жизнь, это для нас всех, обычных пользователей чудесная возможность за символическую плату получить свежие знания по любой теме, в том числе и по бухгалтерии. Для доступа на сайт нужно лишь установить специальное дополнение, то есть плагин для браузера. Советую взять и вам на заметку.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Курсы по бухгалтерии

Сообщение Алексеич » Вчера, 22:32

Очень дельный совет! Спасибо большое, что решили написать ответ на мою просьбу.
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