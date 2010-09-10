Муж не выполняет обещания

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Муж не выполняет обещания

Сообщение zevc » Сегодня, 11:32

Не так давно я столкнулась с проблемой – муж не выполняет обещания. Он всегда мне помогал, а сейчас постоянно ленится и отнекивается. Как понять причину такого поведения? Хотелось бы почитать ваши мнения и разобраться во всех нюансах и тонкостях мужской психологии.
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 464
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Муж не выполняет обещания

Сообщение klonik » Сегодня, 12:01

Понимаю вас, потому что мне самой пришлось просмотреть в интернете больше десятка разных онлайн журналов с интересными и познавательными статьями на эту тему. Не получилось остаться в стороне от вашего сообщения, и решила помочь. Начните с изучения теории, здесь написано, какое поведение, и какие поступки, со стороны окружающих могут привести, к нежеланию мужчины выполнять данные обещания. В итоге, я разобралась в ситуации, а потом вызвала мужа на серьёзный разговор. Оказалось, он устал на работе, стал редко видеться с друзьями и тут я ещё со своими обязанностями.
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