Сообщение zevc » Сегодня, 11:32

Не так давно я столкнулась с проблемой – муж не выполняет обещания. Он всегда мне помогал, а сейчас постоянно ленится и отнекивается. Как понять причину такого поведения? Хотелось бы почитать ваши мнения и разобраться во всех нюансах и тонкостях мужской психологии.