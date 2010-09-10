Туризм
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Туризм
Где можно прикупить мебель и палатки для туризма? Думаю, что зимой это дешевле стоит
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 587
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Туризм
Я бы не сказал, что цена зависит от сезона, а от того в каком магазине вы будете брать. Если хорошо поискать, то в интернете можно найти качественные товары и по доступной цене. Я так в прошлом году нашел магазин Мосторг, в их ассортименте есть одежда, обувь и снаряжение для турима, ценники адекватные, шьют всё сами, но при этом качество на высоте. Посмотрите их каталог, возможно что-то подберете.
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