Туризм

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Туризм

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 16:20

Где можно прикупить мебель и палатки для туризма? Думаю, что зимой это дешевле стоит
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Туризм

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 17:55

Я бы не сказал, что цена зависит от сезона, а от того в каком магазине вы будете брать. Если хорошо поискать, то в интернете можно найти качественные товары и по доступной цене. Я так в прошлом году нашел магазин Мосторг, в их ассортименте есть одежда, обувь и снаряжение для турима, ценники адекватные, шьют всё сами, но при этом качество на высоте. Посмотрите их каталог, возможно что-то подберете.
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