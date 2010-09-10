Туризм

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Туризм

Сообщение Яно4ка » 24 янв 2022, 16:20

Где можно прикупить мебель и палатки для туризма? Думаю, что зимой это дешевле стоит
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 618
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Туризм

Сообщение Алексей Кобзарь » 24 янв 2022, 17:55

Я бы не сказал, что цена зависит от сезона, а от того в каком магазине вы будете брать. Если хорошо поискать, то в интернете можно найти качественные товары и по доступной цене. Я так в прошлом году нашел магазин Мосторг, в их ассортименте есть одежда, обувь и снаряжение для турима, ценники адекватные, шьют всё сами, но при этом качество на высоте. Посмотрите их каталог, возможно что-то подберете.
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Туризм

Сообщение Jararaka » Вчера, 19:34

Яно4ка писал(а):Где можно прикупить мебель и палатки для туризма? Думаю, что зимой это дешевле стоит


Палатки для туризма я ещё понимаю, но мебель... в рюкзаке тащить будете?
Опять же, палатки они сильно разные. Та, что идеальна в лесу, на берегу моря развалится как два пальца об асфальт.

Конкретизируйте. (ц)
Научитесь красить небо в синий цвет.
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