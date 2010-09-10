Сообщение Jararaka » 26 апр 2022, 19:34

Яно4ка писал(а): Где можно прикупить мебель и палатки для туризма? Думаю, что зимой это дешевле стоит

Палатки для туризма я ещё понимаю, но мебель... в рюкзаке тащить будете?Опять же, палатки они сильно разные. Та, что идеальна в лесу, на берегу моря развалится как два пальца об асфальт.Конкретизируйте. (ц)