Обучение
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- allenatore
- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
- Контактная информация:
Обучение
Для изучающих иностранные языки самостоятельно: фильмы онлайн, мультфильмы онлайн, книги онлайн, аудиокниги онлайн.
Для тех, кто хочет учить иностранный язык с преподавателем или носителем - дистанционное обучение (Skype, Zoom и пр.).
Для тех, кто хочет учить иностранный язык с преподавателем или носителем - дистанционное обучение (Skype, Zoom и пр.).
ленивый котэ ))
1 сообщение • Страница 1 из 1
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