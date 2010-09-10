Платформа
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Платформа
Ставки на спорт если делать, то какую платформу лучше выбрать? Посоветуйте проверенные варианты, пожалуйста.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 593
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Платформа
Вот на этом сайте pin-up.ru ты можешь почитать всю информацию, которая касается ставок на спорт, увидеть прогнозы, ну и собственно сделать свой выбор, а потом увидеть итог. Там есть огромный выбор видов спорта, есть статистика и многое другое. Одним словом, заходи и внимательно все изучай.
Re: Платформа
Выбирайте букмекерские конторы, которые давно существуют, только таким и можно доверять. Такие БК не кидают на деньги, зачем им рисковать своей репутацией, которую они гадами себе создавали? Я так понимаю, что вы новичок? Хочу с вами поделиться реально рабочей стратегией! Попробуйте делать валуйные ставки, их суть состоит в том, чтобы подыскивать пари, которое имеет выгоду для тебя. Самому искать такие пари в сотнях матчей и букмекерских контор долго, но можно воспользоваться сканером BetWasp. Удачи!
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