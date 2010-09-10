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Nikots9 Гость RZN.info Сообщения: 8 Зарегистрирован: 17 апр 2015, 14:03 Re: Платформа Цитата Сообщение Nikots9 » Вчера, 19:19 Выбирайте букмекерские конторы, которые давно существуют, только таким и можно доверять. Такие БК не кидают на деньги, зачем им рисковать своей репутацией, которую они гадами себе создавали? Я так понимаю, что вы новичок? Хочу с вами поделиться реально рабочей стратегией! Попробуйте делать валуйные ставки, их суть состоит в том, чтобы подыскивать пари, которое имеет выгоду для тебя. Самому искать такие пари в сотнях матчей и букмекерских контор долго, но можно воспользоваться сканером BetWasp . Удачи! Вернуться к началу

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