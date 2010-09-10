клиника
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клиника
среди многих клиник, медицинский центр https://avaclinic.ru отличается тем, что у многих действительно помогают почти с любым вопросом касательно здоровье и при чём за адекватные деньги, далеко не во всех клиниках есть такое сочетание плюс удобное расположение, это огромный плюс. С проблемами по здоровью нужно сразу обращаться в больницы соответствующие.
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