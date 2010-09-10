бесплодие

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

бесплодие

Сообщение Aota » Сегодня, 00:20

в http://www.avapeter.ru/ занимаются лечением бесплодия. У них отличные специалисты, очень хорошее оборудование, в общем-то абсолютно всё на высоте и их лечение действительно стоит своих денег, поэтому есть смысл обратиться именно к ним а не искать другие варианты как обычно это бывает.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость