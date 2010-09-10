здоровье

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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

здоровье

Сообщение Aota » Сегодня, 00:32

недавно подсказали очень хороший медицинский центр https://ava-kazan.ru/ оказывается у них цены адекватные и много диагностического оборудования, что позволяет быстро определить суть проблемы. Не стоит затягивать если есть проблемы по здоровью потому, что неизвестно чем всё может закончиться по итогу, лучше бы хорошо конечно.
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