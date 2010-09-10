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Aota Гость RZN.info Сообщения: 52 Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12 здоровье Цитата Сообщение Aota » 27 янв 2022, 00:32 недавно подсказали очень хороший медицинский центр https://ava-kazan.ru/ оказывается у них цены адекватные и много диагностического оборудования, что позволяет быстро определить суть проблемы. Не стоит затягивать если есть проблемы по здоровью потому, что неизвестно чем всё может закончиться по итогу, лучше бы хорошо конечно. Вернуться к началу

Танкист Гость RZN.info Сообщения: 10 Зарегистрирован: 06 мар 2016, 16:31 Re: здоровье Цитата Сообщение Танкист » 15 минут назад За здоровьем очень внимательно надо следить. И лечение своевременно получать. Сейчас много разных интернет-аптек. Я предпочитаю ресурсами с широким выбором пользоваться. Заказывал недавно фенибут . Сразу несколько предложений актуальных выдало. И я смог по цене лучшей покупку сделать. Вернуться к началу

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